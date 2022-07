50 % des PME affirment que le réseau mondial de paiement les a aidées à traverser la pandémie

Mastercard publiait récemment un rapport intitulé « 2022 Borderless Payments Report », qui souligne les défis des petites entreprises et leur recours aux paiements transfrontaliers pour rester à flot pendant la pandémie. Trois mille petites et moyennes entreprises (PME) du monde entier ont été interrogées.

Selon le rapport, 67 % des PME interrogées au Canada ont déclaré que la pandémie avait modifié leur modèle d’affaires pour toujours, 36 % craignant toujours de ne jamais atteindre les niveaux de revenus d’avant la pandémie. Cinquante pour cent ont déclaré que les paiements transfrontaliers les avaient aidés à survivre à la pandémie, tandis que 29 % ont indiqué qu’ils auraient abandonné sans les virements électroniques des entreprises internationales, faisant des paiements transfrontaliers la clé de la croissance des entreprises après la pandémie.

Cependant, les virements électroniques présentent encore certains défis, étant donné le traitement tardif et difficile à suivre des paiements, ce qui les rend vulnérables à la fraude. Trente et un pour cent des PME ont exprimé leur frustration face au manque de transparence sur les frais de change et les transactions.

Mastercard Cross Border Services indique que le rapport fournit des conseils pour aider les fournisseurs de paiements transfrontaliers à éduquer les utilisateurs, à élargir les options de paiement, à accélérer les transactions et à améliorer la tarification tout en améliorant la transparence et en renforçant la sécurité.

« Alors que les entreprises canadiennes reconnaissent le potentiel d’expansion à l’étranger grâce à la transformation numérique, il est essentiel que les institutions financières disposent des bonnes solutions transfrontalières pour les soutenir », a déclaré Ramesh Jayakrishnan, vice-président, nouvelles plateformes de paiement de Mastercard. « Les systèmes de paiement transfrontaliers doivent devenir plus rapides, économiques et plus sûrs. »

Le rapport complet (en anglais) peut être consulté ici (inscription requise).

L’article original (en anglais) peut être consulté sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois