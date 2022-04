5 M$ du fédéral pour l’Internet haute vitesse en Alberta

Renaud Larue Langlois - 26/04/2022

Un financement fédéral de plus de 5 millions de dollars est octroyé au Comté de Clearwater et à l’entreprise Switch Incorporated pour qu’elle fournisse des services Internet haute vitesse à 7 339 foyers situés dans des régions rurales de l’Alberta.

L’annonce a été faite par la ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings. Les communautés qui bénéficieront de ce projet incluent Nordegg, Hay Lakes, New Sarepta, Cooking Lake, Collingwood Cove et Tofield.

L’initiative s’inscrit parmi les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à l’Internet haute vitesse d’ici 2026.

« Cet investissement contribuera aussi à créer des emplois, à améliorer l’accès aux soins de santé et aux services d’apprentissage en ligne, et à favoriser la connectivité entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a octroyé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des régions rurales à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre dans les communautés rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse », a déclaré la ministre dans un communiqué.

« Les Canadiens doivent avoir accès à une infrastructure Internet abordable et fiable. Avec l’annonce d’aujourd’hui, notre gouvernement démontre qu’il répond aux besoins des Albertains des régions rurales en s’assurant qu’ils ont accès aux services Internet haute vitesse auxquels ils sont en droit de s’attendre », ajoute le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault.

Lire aussi :

Internet haute vitesse moins cher pour familles à faible revenu

Pressions pour moins de réglementation pour les fournisseurs de télécoms

Cogeco et Bell amènent la haute vitesse dans trois nouvelles régions

Tags: internet