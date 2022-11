1Password acquiert Passage, un fournisseur d’outils de clé de sécurité basé au Texas

La société canadienne 1Password ajoute un nouvel outil de développement de clé d’accès à sa gamme de produits de gestion de mots de passe d’entreprise.

La société annonçait la semaine dernière avoir acquis Passage Identity, un fournisseur d’authentification sans mot de passe basé au Texas, qui aide les développeurs à ajouter des capacités de connexion biométriques et autres à leurs applications.

Aucune précision n’a été donnée sur le prix d’acquisition. Passage n’a fait ses débuts qu’en janvier.

Dans un article de blog, le PDG de 1Password, Jeff Shiner, a déclaré que l’API Passage permet aux développeurs de créer une application de connexion qui donne la priorité à la biométrie native de l’appareil comme Touch ID, Face ID ou Windows Hello.

« Au lieu que chaque entreprise doive créer sa propre implémentation de clés d’accès, cette approche leur permet d’adopter une solution clé en main et d’offrir l’expérience de connexion la plus simple et la plus sécurisée à leurs clients en moins de temps », a-t-il écrit.

« En éliminant les tracas de l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises intéressées par les clés d’accès, 1Password est prêt à jouer un rôle clé dans l’élargissement de l’adoption de l’authentification sans mot de passe à l’échelle de l’industrie. »

« Rejoindre 1Password nous permettra d’accélérer considérablement notre rythme de développement », a déclaré Cole Hecht, PDG de Passage, dans un article de blog.

1Password s’est joint à l’ Alliance FIDO plus tôt cette année. Ce partenariat d’entreprises, incluant Microsoft, Apple, PayPal, Yubico, Visa, RSA, Google, Amazon et d’autres, fait la promotion des solutions sans mot de passe telles que les clés physiques, les lecteurs d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale pour les connexions.

Cependant, un mot de passe ou un code NIP est généralement nécessaire comme moyen secondaire d’accès en cas d’échec de la méthode de connexion sans mot de passe.

Au cours des prochains mois, a déclaré Jeff Shiner, son entreprise déploiera une solution complète et de bout en bout pour l’authentification sans mot de passe. Cela commencera par une prise en charge complète de la création, de l’enregistrement et de l’utilisation de clés de sécurité indépendantes de l’appareil dans 1Password au cours du premier semestre 2023.

Selon Cole Hecht, l’acquisition est née de l’intérêt commun des deux sociétés pour l’authentification sans mot de passe. « Cela a conduit à une série de discussions productives qui ont abouti à une semaine de hackathon où nous avons travaillé main dans la main pour explorer la construction d’une solution ensemble. »

En avril, Passage avait ajouté une fonctionnalité de gestion des employés appelée Profile Element afin que les équipes puissent rapidement ajouter des fonctionnalités communes de gestion des comptes et des profils à leurs applications.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.