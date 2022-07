10 ans de présence au Canada pour OVHcloud

Renaud Larue Langlois - 18/07/2022

OVHcloud, un fournisseur mondial de services infonuagiques basé en France célébrait récemment ses 10 ans en sol canadien. Pour l’occasion, son PDG Michel Paulin, un expert en télécommunications, en infonuagique durable et en technologie verte était de passage au Canada. Direction informatique l’a rencontré.

La société compte 1,6 millions de clients et exploite 33 centres de données à travers le monde. Outre le Canada, elle est présente aux USA, en Europe, en Asie et en Australie.C’est à Beauharnois, à proximité de Montréal, que l’entreprise a choisi de s’installer il y a dix ans.

Le choix du site a été facile en raison de sa proximité d’une centrale hydroélectrique importante, nous explique M. Paulin. Les centres de données sont énergivores et la présence dans le voisinage d’une source d’énergie renouvelable était un facteur décisif.

Le site de Beauharnois emploie 230 personnes et héberge environ 90 000 serveurs. Et ceux-ci n’ont rien de conventionnel. En effet, OVHcloud n’achète pas ses serveurs des grands fabricants. L’entreprise préfère les concevoir et les construire elle-même et c’est directement sur place que ça se passe.

Une autre particularité du centre de données de Beauharnois est l’absence de système industriel de climatisation pour refroidir tout ce matériel qui génère beaucoup de chaleur. OVHcloud préfère utiliser un système de refroidissement à l’eau, qu’elle considère plus écologique parce-que moins polluant et moins énergivore. La société affirme que le refroidissement à l’eau ne consomme que 30 à 50 % de l’énergie consommée par ses concurrents.

La vision du futur de M. Paulin est un monde multi cloud où chaque client fait appel à plusieurs fournisseurs. Cette diversité apporte une robustesse accrue et permet d’être moins sensible aux éventuelles pannes d’un fournisseur. Il imagine aussi un futur où une approche hybride privé-public est monnaie courante.

L’expérience canadienne ayant été concluante, un second centre de données est en préparation. Celui-là sera installé dans la région de Toronto mais il est encore trop tôt pour que M. Paulin puisse nous donner plus de détails.

Fier de ses accomplissements, M. Paulin explique que l’entreprise se conforme à toutes les lois de tous les territoires où elle s’installe. Elle offre par ailleurs des prix compétitifs et un rapport prix/performance élevé, toujours selon M. Paulin.

